ВТБ заключил соглашения о сотрудничестве с 15 регионами России

Развитие регионов остается одним из ключевых приоритетов банка. Фото: предоставлено ВТБ

На полях ПМЭФ-2026 были заключены соглашения о развитие долгосрочного взаимодействия ВТБ с 15 регионами России, в том числе с Кабардино-Балкарией и Северной Осетией. Сотрудничество направлено в первую очередь на решение задач социально-экономического развития территорий.

Документ подписали правительства Брянской, Ярославской, Ульяновской, Оренбургской, Ростовской и Томской областей, Республики Коми, Республики Хакасия, Республики Адыгея, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Северная Осетия – Алания, Запорожской и Херсонской областей, а также Камчатского и Краснодарского краев.

Достигнутые договоренности предусматривают совместную работу по развитию банковской инфраструктуры и современных финансовых сервисов, реализации инвестиционных проектов, поддержке предпринимательства и привлечению инвестиций в региональные экономики. Отдельное внимание стороны планируют уделить развитию механизмов финансирования бизнеса, в том числе с использованием мер государственной поддержки, а также реализации социально значимых и инфраструктурных проектов.

«Развитие регионов остается одним из ключевых приоритетов ВТБ. Подписанные на ПМЭФ соглашения формируют основу для дальнейшего сотрудничества с субъектами Российской Федерации по широкому кругу направлений — от поддержки бизнеса и реализации инвестиционных проектов до внедрения современных финансовых сервисов и повышения доступности банковских услуг для жителей. Мы заинтересованы в том, чтобы наши финансовые инструменты и экспертиза способствовали устойчивому экономическому развитию, созданию новых рабочих мест и повышению качества жизни людей», — отметил заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.