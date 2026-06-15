Спасатели на Ставрополье поймали пробравшуюся в магазин змею

Фото: ПАСС СК

В селе Красногвардейском на Ставрополье змея заползла в магазин и напугала сотрудников. Работники сразу позвонили спасателям, которые быстро приехали на место. В здании специалисты обнаружили не грозного монстра, а небольшого ужика.

«Прибыв по указанному адресу, специалисты обнаружили пресмыкающееся на складе магазина. С помощью специальной змееловки спасатели быстро и аккуратно поймали незваную гостью. Как выяснилось, в помещение заполз обыкновенный уж», – рассказали в ПАСС Ставропольского края.

Как только ужа поймали, его вывезли за пределы населенного пункта. Там спасатели выпустили змею на волю. Теперь и пресмыкающееся в безопасности, и сотрудники магазина не боятся.

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