Банду задержали на Ставрополье за кражу у банков 120 млн рублей

Правоохранительные органы возбудили 59 уголовных дела Фото: Ольга ЮШКОВА.

На Ставрополье полицейские возбудили 59 уголовных дел против банды, укравшей у банков 120 млн рублей. Житель соседней республики узнал о специальных кредитных программах для ИП (по ним предприниматели могут получить до 10 млн рублей). Тогда он придумал схему, как обмануть кредитные организации, и создал преступную группировку.

«В деятельность сообщества вовлекались жители СКФО, Ивановской области, Москвы и Подмосковья, которые не имели постоянного источника дохода. Их регистрировали как индивидуальных предпринимателей и создавали видимость движения по оформленным на них счетам крупных сумм», – сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В группу вошли 12 человек, которые привлекли 28 заемщиков. Они создали видимость крупных доходов, документы о которых предоставляли в банки. Так они смогли украсть миллионы рублей. Но преступление удалось раскрыть:

«На основании переданных Управлением результатов оперативно-разыскной деятельности ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1, частью 2 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем)», – уточнили в УФСБ России по Ставропольскому краю.

Всего правоохранительные органы возбудили 59 уголовных дел о мошенничестве и подделке документов. К этому прибавилась организация преступного сообщества. Аферистов задержали. Им грозят крупные сроки.

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