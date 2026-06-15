Восемь выпускников из Ставрополя сдали ЕГЭ на 100 баллов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ставрополе стали известны имена 100-балльников ЕГЭ. Максимальный балл на экзаменах по химии или литературе получили восемь выпускников. При этом скоро опубликуют результаты и по другим предметам, которые продолжают сдавать по всей России.

«00 баллов на ЕГЭ по химии заработали Анастасия Маловичко, Оксана Смольнякова, Алина Хурумова, Данила Хасенко и Дарья Смирнова из школ №№ 7, 34, 37 и 39, а по литературе максимальное количество баллов получили Мария Вольнова, Валерий Крюков, Кристина Малахова из школ №№ 18, 45, 64. Поздравляю ребят с достойными результатами и желаю всем выпускникам удачи на следующих экзаменах!» – говорит мэр Ставрополя Иван Ульянченко

Ранее сообщалось, что пока на Ставрополье 27 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов. На выходных опубликовали результаты экзаменов химии, литературе и истории. Высоких баллов в крае стало больше.

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