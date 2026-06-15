Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
В Пятигорске 15 июня из-за ремонта водопровода диаметром 200 миллиметров на улице Нежнова, 73 местные жители остались без воды. Специалисты, предположительно, будут трудиться до 17:00, после чего подачу ресурса будут восстанавливать.
– улица Нежнова с №51/1 по №73;
– улица Пестова с №22 по №30.
Также воды нет в школах и детских садах:
– МБОУ СОШ №30 по улице Пестова, 32;
– детский сад №36 «Красная гвоздика» по улице Первомайская, 143а;
– детский сад №18 «Улыбка» по улице Первомайская, 89а/1.
Жителям курорта будут подвозить воду автоцистернами. Для этого надо оставить заявку по телефонам: 33-26-60 и 33-06-28.
15:33
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