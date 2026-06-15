Жители Пятигорска остались без воды из-за ремонтных работ 15 июня Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Пятигорске 15 июня из-за ремонта водопровода диаметром 200 миллиметров на улице Нежнова, 73 местные жители остались без воды. Специалисты, предположительно, будут трудиться до 17:00, после чего подачу ресурса будут восстанавливать.

На каких улицах Пятигорска нет воды

– улица Нежнова с №51/1 по №73;

– улица Пестова с №22 по №30.

Также воды нет в школах и детских садах:

– МБОУ СОШ №30 по улице Пестова, 32;

– детский сад №36 «Красная гвоздика» по улице Первомайская, 143а;

– детский сад №18 «Улыбка» по улице Первомайская, 89а/1.

Жителям курорта будут подвозить воду автоцистернами. Для этого надо оставить заявку по телефонам: 33-26-60 и 33-06-28.

15:33

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