Губернатор поручил оперативно починить поврежденную дорогу на Ставрополье

Фото: ГАИ Ставропольского края

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил оперативно починить провалившуюся дорогу. На трассе «Полтавское – Богдановское – Степное» в Курском округе после ливней земля ушла из-под асфальта. В итоге ездить там стало опасно.

«Сегодня планируем приступить к восстановительным работам. Поставил задачу краевому миндору организовать работу по восстановлению проезда и скорректировать схему движения межрегиональных автобусов на период ремонта. Для жителей хуторов Ново-Ивановка и Кировский выезд обеспечен через село Богдановка Степновского округа», – пишет Владимиров.

Напомним, непогода обрушилась сразу на три региона Северного Кавказа. Досталось Ставрополью, Северной Осетии и Дагестану. Вода рекой льется по улицам, в подвалах – лужи по щиколотку.

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