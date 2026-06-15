Республики Кавказа вошли в топ регионов РФ по доле молодых предпринимателей

Руслан Мизаев. Фото: из личного архива

Торговля - самая популярная отрасль среди индивидуальных предпринимателей от 18 до 35 лет - (40,5%). Транспортировка и хранение - 10,7%, профессиональная, научная и техническая деятельность составляет 8,2%, строительство - 7,3%, гостиничный бизнес и общепит - 5,5%. Об исследовании Сбер2B Аналитики рассказал Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка на молодёжном дне XXIX ПМЭФ – 2026.

Больше всего бизнесменов до 35 в сфере информационных технологий (26,2%) совсем немного отстают культура и спорт, организация досуга и развлечений (26%). Следом идут образование (25,2%), гостиничный бизнес и общепит (20,1%).

Наибольший рост числа молодых предпринимателей приходится на сферы профессиональной, научной и технической деятельности (+30,4%), информации и связи (+29,7%), культуры, спорта и досуга (+15,2%), здравоохранения (+14,9%), гостиничного бизнеса и общепита (+13,8%).

При этом, самая высокая доля молодых ИП на Северном Кавказе: 31,2% в Чечне, 25,4% в Ингушетии, 24,5% в Дагестане. Следом идут Тыва (21,2%), Москва (20,4%), Карачаево-Черкесия (19,7%), Северная Осетия – Алания (19,6%), Санкт-Петербург (18,3%) и Татарстан (18%). Среди молодых владельцев предприятий преобладают мужчины — 57,6%.

Управляющий Чеченским отделением Сбербанка Руслан Мизаев отметил, что Чеченская Республика занимает значительную долю в структуре молодого предпринимательства благодаря системной работе по формированию комфортной бизнес-среды в регионе. А, Сбер в свою очередь, поддерживает их цифровыми и финансовыми инструментами.

Исследование Сбер2В Аналитики подготовлено на основе агрегированной и обезличенной информации за апрель 2026 года в сравнении к аналогичному периоду 2025 года.