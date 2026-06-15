Ресурсоснабжающую организацию на Ставрополье оштрафовали на миллион рублей Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Предгорном округе Ставрополья ресурсоснабжающую организацию оштрафовали на миллион рублей. Причиной стали два отказа компании в подключении людей к коммунальным сетям. Два человека пожаловались в прокуратуру, и там начали разбираться в ситуации.

«По данным фактам прокуратура в отношении ресурсоснабжающей организации возбудила два дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 9.21 КоАП РФ (нарушение субъектом естественной монополии установленного порядка подключения (технологического присоединения) к сетям водоснабжения)», – рассказали в прокуратуре Ставропольского края.

После рассмотрения административных дел юридическое лицо наказали. Компании назначили два штрафа на общую сумму в миллион рублей. Более того, вероятно, оставшихся без коммунальных сетей людей все равно придется подключать.

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