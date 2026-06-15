За неделю на Ставрополье 15 человек заболели КГЛ и клещевым боррелиозом Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

На Ставрополье за минувшую неделю, с 8 по 14 июня, клещи покусали 336 человек. При этом шесть из них заболели Крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ) и еще девять – клещевым боррелиозом. С начала года количество пострадавших от паразитов дошло до 2434.

Специалисты Роспотребнадзора продолжают обрабатывать общественные места и скот от клещей. В очередной раз в ведомстве напоминают о правилах безопасности на природе:

«Находясь в природных условиях (пастбище, поле, лес и т.д.), где обитают клещи, необходимо обеспечивать личную защиту от их нападения. Для предотвращения заползания клещей под одежду необходимо надевать одежду, препятствующую наползанию клещей и использовать для ее обработки репелленты. При этом следует периодически проводить осмотр тела», – говорят в управлении Роспотребнадзора по Ставропольскому краю.

При обнаружении клеща на теле необходимо сразу же обратиться в больницу для проведения анализов. При ухудшении самочувствия нужно повторно прийти в медучреждение.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru