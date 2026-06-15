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НовостиОбщество15 июня 2026 15:49

Санкционный сыр из Греции и Англии уничтожили на Ставрополье

Продукцию обнаружили в одном из продовольственных магазинов Ставрополя
Татьяна ГУЩИНА
Сыр производства Великобритании и Греции обнаружили в одном из продовольственных магазинов Ставрополя.

Сыр производства Великобритании и Греции обнаружили в одном из продовольственных магазинов Ставрополя.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ставропольская транспортная прокуратура совместно с Минераловодской таможней и Северо-Кавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора остановила попытку продажи в одном из магазинов Ставрополя сыра, ввоз которого в Россию был ранее запрещён. Обнаруженная продукция была произведена в Греции и Великобритании, то есть, является санкционной.

В соответствии с законодательством санкционный товар был изъят и уничтожен. В отношении индивидуального предпринимателя, который занимался его реализацией, возбуждено административное производство. По решению контролирующих органов на продавца наложен денежный штраф.

Напомним, ранее сообщалось, что более семи тысяч жителей Ставрополья получили новую социальную выплату. Около 160 миллионов рублей уже получили ставропольцы на сегодняшний день.

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