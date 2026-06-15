Из Ессентуков отправилась в полевой госпиталь ГАЗель с лекарствами и продуктами

Автомобиль с грузом отправился в один из полевых госпиталей. фото: соцсети администрации города.

Из Ессентуков ушла в зону спецоперации очередная гуманитарная посылка для полевого госпиталя. В путь собрали грузовую ГАЗель, которая была приобретена и отремонтирована специально для бойцов СВО. Её загрузили всем необходимым: 200 литрами питьевой воды, медицинскими принадлежностями, препаратами и хирургическими наборами, простынями и медицинскими подушками, продуктами питания и сладостями (которые, кстати, собрали родители и дети одного из детских садов города), а также хирургическими халатами.

В администрации города-курорта отметили, что гуманитарная помощь регулярно направляется из Ессентуков в зону специальной военной операции. В этот раз автомобиль с грузом отправился в один из полевых госпиталей, где помощь особенно необходима.

Напомним, ранее сообщалось, что в Предгорном округе Ставрополья откроют мемориал участникам спецоперации. Памятный объект возводится в центре села Винсады на средства, собранные жителями и предпринимателями.

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