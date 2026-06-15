Житель КБР надел паранджу перед банкоматом, чтобы снять краденые деньги

Чтобы скрыться от камер видеонаблюдения во время снятия денег в банкомате, фигурант одолжил у знакомой паранджу Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кабардино-Балкарии был задержан 43-летний житель, подозреваемый в серии краж у 90-летнего местного жителя. По информации МВД, злоумышленник познакомился с пенсионером на городском рынке, где тот рассказал о своем увлечении писательством и пригласил его к себе домой, чтобы показать рукописи. Во время визита, когда хозяин квартиры отвлекся, подозреваемый похитил из ящика письменного стола 325 тысяч рублей.

Но и этого ему показалось мало. Через несколько дней вор снова посетил пенсионера и украл кошелек, в котором находились шесть тысяч рублей наличными и банковская карта с 100 тысячами рублей на счету. На его счастье, в кошельке он обнаружил и пин-код от карты. Чтобы избежать распознавания на камерах видеонаблюдения при снятии денег в банкомате, он одолжил у знакомой паранджу, полностью закрывающую лицо.

Это не спасло воришку. Сотрудники полиции смогли установить личность подозреваемого, задержали его и провели обыск в его доме, где была найдена часть похищенных средств — 43 тысячи рублей.

В Кабардино-Балкарии воришка надел паранджу, чтобы снять деньги с украденной карты

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о краже. На время расследования подозреваемый заключен под стражу

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