В Пятигорске медики вернули зрение женщине, жившей слепой на один глаз 12 лет

После операции по таблице Сивцева пациентка прочитала 5 строчек из 10. Фото: минздрав СК.

Специалистам городской клинической больницы Пятигорска удалось вернуть зрение пациентке, которая не видела одним глазом в течение 12 лет. Женщина поступила в медиционское учреждение с диагнозом перезрелой катаракты, осложнённой высоким внутриглазным давлением, что делало прогноз на операцию неблагоприятным. Тем не менее врачи приняли решение вмешаться.

Хирургическое лечение было проведено по современной бесшовной технологии, при которой герметизация глаза происходит естественным образом за счёт внутреннего давления. По словам заведующего офтальмологическим отделением Бориса Атояна, несмотря на тяжесть сопутствующих заболеваний, результат превзошёл ожидания. Сразу после вмешательства пациентка смогла прочесть пять строчек из десяти по таблице Сивцева.

Хотя для полной реабилитации потребуется около двух месяцев, уже сейчас для медиков очевидно, что операция кардинально изменила жизнь женщины к лучшему.

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