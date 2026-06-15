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НовостиОбщество15 июня 2026 18:41

Более трех тысяч человек нашли работу в Кадровом центре Ставрополья

В числе самых популярных профессий – бухгалтер, медсестра, кадровый работник, водитель, соцработник
Татьяна ГУЩИНА
Особое внимание уделяется трудоустройству граждан, которым сложнее всего конкурировать на рынке труда.

Особое внимание уделяется трудоустройству граждан, которым сложнее всего конкурировать на рынке труда.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года Кадровый центр Ставропольского края помог найти работу более чем трем тысячам жителей региона, что на 200 человек превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Как сообщили в управлении пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства края, наибольшим спросом у соискателей пользуются такие специальности, как бухгалтер, медсестра, кадровый специалист, водитель (погрузчика и легкового автомобиля), а также социальный работник.

В центре подчеркнули, что их главная задача – не просто заполнить вакансию, а подобрать для человека подходящее место, где он сможет работать уверенно и комфортно. При подборе учитываются профессиональные навыки, состояние здоровья и личные предпочтения кандидатов. Особое внимание уделяется трудоустройству граждан, которым сложнее всего конкурировать на рынке труда.

Так, с начала года помощь в поиске работы получили 183 человека с инвалидностью (это почти в два раза больше, чем за тот же период прошлого года), а также 280 жителей предпенсионного возраста, что на 24% превышает прошлогодний результат.

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