Более трех тысяч человек нашли работу в Кадровом центре Ставрополья

Особое внимание уделяется трудоустройству граждан, которым сложнее всего конкурировать на рынке труда. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года Кадровый центр Ставропольского края помог найти работу более чем трем тысячам жителей региона, что на 200 человек превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Как сообщили в управлении пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства края, наибольшим спросом у соискателей пользуются такие специальности, как бухгалтер, медсестра, кадровый специалист, водитель (погрузчика и легкового автомобиля), а также социальный работник.

В центре подчеркнули, что их главная задача – не просто заполнить вакансию, а подобрать для человека подходящее место, где он сможет работать уверенно и комфортно. При подборе учитываются профессиональные навыки, состояние здоровья и личные предпочтения кандидатов. Особое внимание уделяется трудоустройству граждан, которым сложнее всего конкурировать на рынке труда.

Так, с начала года помощь в поиске работы получили 183 человека с инвалидностью (это почти в два раза больше, чем за тот же период прошлого года), а также 280 жителей предпенсионного возраста, что на 24% превышает прошлогодний результат.

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