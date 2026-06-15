В Пятигорске ужесточили приговор директору автопарка за смертельное ДТП водителя

Жертвами столкновения стали 9 человек: сам водитель и 8 пассажиров. Фото: Госавтоинспекция Ставрополья.

В Пятигорске был ужесточён приговор генеральному директору автотранспортного предприятия. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края, суд признал его виновным в трагедии, произошедшей на трассе Новопавловск – Зольская – Пятигорск в январе 2024 года.

Тогда в результате лобового столкновения маршрутки и грузовика на месте погибли девять человек – водитель микроавтобуса и восемь пассажиров. Как установило следствие, трагедия произошла из-за того, что водитель вышел на смену сверхурочно, что привело к переутомлению, снижению концентрации внимания и замедленной реакции.

Несмотря на то, что генеральный директор знал о нарушении режима труда своего сотрудника, он допустил его к выполнению рейса. Изначально суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Однако прокуратура обжаловала приговор как чрезмерно мягкий. В итоге вышестоящая инстанция изменила меру пресечения на реальное заключение: виновный отправится в колонию общего режима сроком на три года.

Напомним, авария 8 января 2024 года унесла жизни восьми пассажиров и самого водителя. Один пассажир получил в ДТП тяжелые травмы. Как посчитало следствие, авария произошла из-за того, что замдиректора отправил в рейс уставшего водителя.

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