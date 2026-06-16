Всероссийский конкурс «Воспитатели России» пройдет в этом году в Ингушетии

Форум соберёт педагогов, экспертов и родителей со всей страны 19 июня. Фото: сайт Всероссийского конкурса «Воспитатели России»

Ингушетия примет XIV Всероссийский конкурс «Воспитатели России». как сообщил в своих соцсетях глава республики Махмуд-Али Калиматов, форум соберёт педагогов, экспертов и родителей со всей страны 19 июня.

«Для нас большая честь стать площадкой для проведения столь значимого форума. Наш народ всегда придавал особое значение воспитанию детей», – рассказал глава республики.

По его словам, проведение конкурса такого уровня в Ингушетии – большая честь. Республика станет площадкой для обмена педагогическими практиками и поводом поговорить о будущем детей.

«Убеждён, что именно в раннем возрасте, задолго до школы, закладываются основы характера, мировоззрения, отношения к людям и окружающему миру. Во многом от того, что ребёнок видит в семье, чему его учат родители и воспитатели, зависит, каким человеком он станет в будущем», – написал Калиматов.

Напомним, ранее сообщалось, что в детских садах и лагерях Ставрополья прошли мероприятия ко Дню России. В образовательных учреждениях края состоялись творческие мастерские и исторические викторины.

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