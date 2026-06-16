В Северной Осетии начали готовиться к предстоящему отопительному сезону

В этом году в столице Северной Осетии проведут масштабную замену ветхих тепловых сетей. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В этом году в столице Северной Осетии Владикавказе проведут масштабную замену ветхих тепловых сетей. Как сообщил в своих соцсетях глава республики Сергей Меняйло, к предстоящему отопительному сезону

планируется обновить более шести километров трубопроводов. По его словам, это в два раза больше, чем в прошлом году. При этом новые трубы обработают специальным защитным составом – это поможет уберечь их от ржавчины и продлить срок службы.

«Специалисты уже завершили подключение нового теплового ввода к многоквартирному дому на улице Гугкаева во Владикавказе, а также идёт замена участка теплотрассы от котельной «12 А МКР» до дома № 7/8 на улице Весенней», – сообщил он.

Помимо этого, запланировано профилактическое обслуживание котельных, проверки трубопроводов под давлением, чтобы убедиться в их надёжности, замена изношенных элементов системы, а также устранение выявленных неполадок во всех районах республики.

«Комплексная модернизация инфраструктуры поможет значительно сократить число аварий и обеспечить стабильную работу системы отопления в осенне-зимний период», – рассказал глава Северной Осетии.

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