Новый состав Совета при ГУ МВД Ставрополья возглавил Владимир Кайванов

В совещании приняли участие 26 представителей разных сфер деятельности. Фото: МВД СК.

В управлении полиции Ставрополья состоялось заседание, на котором был сформирован новый состав Общественного совета. Встречу возглавил руководитель ведомства, генерал-лейтенант полиции Андрей Мишагин.

В состав совета вошли 26 представителей из различных профессиональных сфер. В их задачи войдёт сотрудничество с правоохранительными органами по таким направлениям, как укрепление правопорядка, патриотическое воспитание молодёжи и общественный контроль за деятельностью полиции.

В ходе заседания Мишагин поприветствовал новых членов совета и вручил им удостоверения, подтверждающие их официальный статус. Он подчеркнул значимость открытого диалога между обществом и полицией, а также поблагодарил общественников за готовность к совместной работе.

Ключевым итогом мероприятия стало избрание руководящих органов совета. Председателем был избран Владимир Кайванов, его заместителями стали Александр Резюк и Кирилл Долгополов. Кроме того, Андрей Мишагин вручил Владимиру Кайванову грамоту за содействие в выполнении задач, возложенных на МВД России.

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