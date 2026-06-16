Полпред президента в СКФО вручил благодарность командиру бригады «Терек»

Фото: пресс-служба полпреда президента России в СКФО

В Пятигорске полномочный представитель президента России в СКФО Юрий Чайка вручил благодарственное письмо командиру бригады «Терек» с позывным «Гарри». Он также встретился с бойцами разведывательного подразделения, которые вернулись из зоны СВО.

«Комбриг доложил обстановку на линии соприкосновения. Были обсуждены вопросы комплектования, технического оснащения и вооружения батальонов, оказания необходимой помощи раненым и семьям погибших, а также другие темы», – сообщает пресс-служба полпреда президента России в СКФО.

Юрий Чайка вручил командованию и личному составу «Терека» благодарственное письмо полномочного представителя президента за проявленные мужество, героизм и самоотверженность при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции.

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