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НовостиПолитика16 июня 2026 6:52

Восемь с половиной часов длилась беспилотная опасность на Ставрополье

Во время действия режима возможны ограничения интернета
Маргарита КОТОВА
Беспилотная опасность на Ставрополье действовала всю ночь

Беспилотная опасность на Ставрополье действовала всю ночь

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье всю ночь 16 июня действовал режим беспилотной опасности. Режим ввели в 23:55. Жителям и гостям региона посоветовали следить за передаваемыми сообщениями и в случае необходимости обращаться за помощью по номеру 112.

«Внимание! Объявлена отмена действия режима “беспилотная опасность” на территории Ставропольского края. Граждане! За помощью обращайтесь по единому номеру вызова экстренных оперативных служб – 112», – говорится в сообщили в РСЧС в 8:30.

Таким образом, режим действовал на территории края больше восьми с половиной часов. Во время действия беспилотной опасности на Ставрополье возможны ограничения интернета.

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