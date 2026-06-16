Восемь с половиной часов длилась беспилотная опасность на Ставрополье

Беспилотная опасность на Ставрополье действовала всю ночь Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье всю ночь 16 июня действовал режим беспилотной опасности. Режим ввели в 23:55. Жителям и гостям региона посоветовали следить за передаваемыми сообщениями и в случае необходимости обращаться за помощью по номеру 112.

«Внимание! Объявлена отмена действия режима “беспилотная опасность” на территории Ставропольского края. Граждане! За помощью обращайтесь по единому номеру вызова экстренных оперативных служб – 112», – говорится в сообщили в РСЧС в 8:30.

Таким образом, режим действовал на территории края больше восьми с половиной часов. Во время действия беспилотной опасности на Ставрополье возможны ограничения интернета.

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