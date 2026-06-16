Оповещение о террористическом нападении прозвучало на одной из улиц Ессентуков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Утром 16 июня 2026 года в Ессентуках на улице Никольской и еще нескольких близлежащих улицах прозвучало оповещение о террористическом нападении. Об этом в своих социальных сетях сообщил мэр города-курорта Владимир Крутников.

На место сразу выехали все экстренные службы города. Специалисты выяснили, что предупреждение сработало ложно. Террористической угрозы в этом районе не оказалось.

Накануне похожий инцидент произошел в Предгорном округе. В станице Ессентукской на остановке общественного транспорта «Райисполком» обнаружили подозрительный предмет. Специалисты обследовали место и выяснилось, что опасности неизвестный сверток не представляет.

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