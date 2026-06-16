Стоимость проезда повышают на двух маршрутах в Ставрополе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Перевозчики маршрутов №7м и №11 в Ставрополе сообщили, что в ближайшее время повысится стоимость проезда. Изменения коснутся муниципальных маршрутов регулярных перевозок №7м «Кожевенный завод – улица Мичурина» и №11 «улица Герцена – улица Серова – улица Герцена» .

По данным перевозчиков, с 25 июня 2026 года стоимость проезда на маршруте №7м составит 50 рублей, а с 1 июля 2026 года на маршруте №11 – 40 рублей. Основной причиной повышения цен назвали повышение стоимости на запасные части, ГСМ и другие товары, необходимые для осуществления перевозки.

«Напомним, эти маршруты осуществляют перевозки по нерегулируемому тарифу, который устанавливается перевозчиками самостоятельно. Органы государственной и муниципальной власти не имеют полномочий регулировать стоимость проезда на таких маршрутах», – пишут в администрации Ставрополя.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе восемь выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов. На выходных стали известны результаты экзаменов по химии, литературе и истории. Всего в крае высший балл получили 27 школьников.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru