Две выпускницы из Кисловодска получили 100 баллов на ЕГЭ по химии Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кисловодске назвали имена двух выпускниц, получивших 100 баллов на ЕГЭ по химии. На прошедших выходных на Ставрополье стали известны итоги экзаменов по истории, литературе и химии. Среди тысяч экзаменуемых 27 получили высший балл.

«Арина Кубанова стала первым 100-балльником по химии в истории школы №2. За ее результатом стоят победы в олимпиадах по химии и английскому языку, занятия математикой, программированием и серьезная разносторонняя подготовка. Фатима Чотчаева из школы №21 тоже показала максимальный результат по химии. При этом она проявила себя не только в учебе, но и в школьной жизни, в работе с детьми с ОВЗ, в музыке и спорте», – рассказал мэр Кисловодска Евгений Моисеев.

Уточним, что число 100-балльников на Ставрополье может увеличиться. Накануне ЕГЭ сдавали 5000 школьников. Весь первый месяц лета выпускники выполняют задания на экзаменах. Так что 27 ставропольцев с максимальным баллом – не конец.

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