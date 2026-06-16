Загсы Северного Кавказа готовятся к ажиотажу 26 июня

Многие хотят создать семью именно в красивую дату. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Влюблённые на Северном Кавказе устроили настоящий ажиотаж вокруг красивых дат. Очередной пик популярности ожидается 26 июня 2026 года. В управлении ЗАГС по Карачаево-Черкесской Республике предупреждают: мест осталось совсем немного.

Дата 26.06.2026 выглядит красиво и легко запоминается. Не удивительно, что многие хотят создать семью именно в такой день. Например, 6 июня 2026 года в Ставропольском крае поженились сразу 335 пар.

Теперь очередь за 26 июня. По словам сотрудников ЗАГС КЧР, свободных окон почти не осталось. Но у пар, которые уже подали заявление на другой день, есть шанс перенести церемонию на 26-е. Также это могут сделать те, у кого есть уважительная причина для сокращения срока подачи заявления.

Подать или перенести заявление можно только при личном посещении отдела ЗАГС.

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