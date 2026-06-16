Оборот табака вырос в 2,5 раза в Ставропольском крае Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2,5 раза вырос оборот курительного табака на Ставрополье в сравнении с аналогичным периодом 2025 года, сообщает РБК Кавказ. Согласно данным исследования, оборот сигарет вырос на 7,6%, а цены на них на 8,8%.

Цены на жидкости для электронных сигарет выросла на 14,2% при снижении спроса на 29,8%. В соседних регионах, таких как Ростовская область и Краснодарский край, также наблюдается рост оборота табачной продукции.

Повышается не только стоимость табака, но и продуктов. Так, на прошлой неделе стало известно о резком подорожании картофеля, огурцов и капусты на Ставрополье.

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