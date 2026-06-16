Грохот, обломки бетона: подростки устроили взрыв в Черкесске

Хулиганы не учли, что рядом находятся камеры наблюдения. Фото: ГУ МВД по КЧР

На днях у дома №62 на проспекте Ленина в Черкесске раздался громкий взрыв. Возле подъезда жильцы обнаружили обломки бетонной урны. Причины ее разрушения стали понятны после просмотра записей с камер наблюдения.

Выяснилось, что четверо подростков подошли к мусорке, бросили в нее петарду, после чего сбежали. Но сотрудники городской полиции их быстро нашли.

«Четырех несовершеннолетних в возрасте от 12 до 14 лет в присутствии законных представителей доставили в отдел за грубое нарушение общественного порядка. Во время опроса они признались, что подложили зажженную петарду из хулиганских побуждений», – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Карачаево-Черкесии и добавили, что по результатам проведенной проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Кстати, весной ГУ МВД по СКФО привело тревожную статистику – на Северном Кавказе на 20% выросла подростковая преступность.

Ранее «КП-Ставрополь» рассказывала, что в краевой столице осудили подростка, который ехал на самокате и сбил пенсионера. 68-летний мужчина скончался.