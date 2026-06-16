СтГАУ второй год подряд попадает в топ-50 лучших вузов России

Аграрный вуз попал в топ-50 рейтинга. Фото: пресс-служба СтГАУ.

Ставропольский государственный аграрный университет (СтГАУ) второй год подряд оказывается в топ-50 лучших вузов России по версии RAEX. Учреждение оказалось на 48 месте из 100. Итоги ежегодного рейтинга опубликовали 16 июня в рамках форума «Три миссии российского образования».

В 2026 году в топ вошли 100 ведущих вузов из 30 регионов России. Оценивали их по трем направлениям: условия для получения качественного образования, уровень востребованности выпускников и степень научно-исследовательской деятельности. Итоговый балл СтГАУ за год вырос с 2,61 до 2,68. Среди всех аграрных вузов страны он занял второе место.

«Подтверждение позиций в числе ведущих университетов страны – результат последовательной работы по развитию образовательной среды, научных исследований и взаимодействия с работодателями. Интеграция с реальным сектором экономики и ведущими научными центрами определяет качество подготовки будущих специалистов и обеспечивает их востребованность в ключевых отраслях», – говорит ректор СтГАУ Владимир Ситников.

При этом среди вузов Северо-Кавказского федерального округа СтГАУ по версии RAEX получил высокое признание. Вуз занял высшую позицию как в общем рейтинге, так и по критерию «Условия для получения качественного образования».