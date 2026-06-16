С начала 2026 года в Кадровом центре Ставрополья помогли 21 человеку

Фото: соцсети губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова

На Ставрополье с начала 2026 года 21 человеку одобрили помощь в открытии своего дела. В Кадровом центре «Работа России» и партийном проекте «Моя карьера с Единой Россией» рассмотрели заявления ставропольцев. По инициативе партии они получат единовременную помощь в размере 96 700 рублей.

«С начала года такая помощь одобрена 21 клиенту Кадрового центра. Из них 14 уже получили выплату и приступили к реализации своих планов: занялись разведением домашнего скота, освоили топиарное искусство, открыли швейное производство и выпуск полуфабрикатов, развивают садоводство, занимаются свежей выпечкой и многим другим. Среди получателей поддержки – три супруги участников СВО и два человека с инвалидностью», – сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Деньги ставропольцы смогут потратить на покупку техники и оборудования, а также закупку расходных материалов, аренду помещения или рекламу. По словам Владимирова, Кадровый центр не только дает деньги, но и оказывает поддержку на всех этапах. Это касается как составления бизнес-плана, так и реализации проекта.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru