Специалисты ремонтируют водовод в Новоалександровском округе Ставрополья. Фото: Владимир Владимиров

В Новоалександровском округе Ставропольского края специалисты ресурсоснабжающей организации ремонтируют водовод, подающий воду в административный центр муниципалитета. Протяженность объекта составляет более шести километров. Реконструкция поможет решить проблему низкого давления в северной части города. Сообщается, что водовод вошел в Народную программу партии «Единая Россия».

Местные жители долгое время сталкивались с проблемой нехватки воды. Особенно остро это ощущалось летом. Ситуация улучшится для более чем двух тысяч семей.

«Возможность провести эти работы появилась благодаря строительству межпоселкового водовода “Восточный”. Он был введен в эксплуатацию в 2023 году в рамках нацпроекта. Трубопровод уже обеспечивает водой несколько населенных пунктов округа, а теперь поможет повысить качество водоснабжения и в Новоалександровске», – сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Глава региона также добавил, что за последние годы в округе провели много мероприятий по улучшению коммунальной инфраструктуры. Например, реконструировали очистные сооружения водоснабжения Новоалександровска. В будущем работу в этом направлении продолжат.

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