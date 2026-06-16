Работу мясного предприятия остановили за грубые нарушения в Пятигорске

Фото: ГУФССП России по Ставропольскому краю

В Пятигорске на 14 суток остановили работу мясного предприятия за грубые нарушения. Надзорные органы провели проверку и выявили, что на фирме не проводили противоэпидемические мероприятия. Кроме того, некоторые сотрудники работали с продукцией без справок и прохождения медосмотра. Причиной закрытия стало и отсутствие моющих средств.

«Выявленные нарушения создают угрозу жизни и здоровью потребителей данной продукции и образуют состав правонарушения по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения)» – прокомментировали в ГУФССП России по Ставропольскому краю.

Суд признал предприятие виновным в нарушении и назначил приостановление деятельности на 14 суток. Судебные приставы возбудили исполнительное производство и опечатали двери цехов. В течение всего срока сотрудники будут проверять, не нарушается ли запрет на работу.

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