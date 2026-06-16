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НовостиОбщество16 июня 2026 11:46

Жители поселка Кумагорск на Ставрополье остались без воды из-за аварии

Неполадки обещают устранить до 20:00
Виктория КУЗНЕЦОВА
Жители поселка Кумагорск на Ставрополье остались без воды из-за аварии

Жители поселка Кумагорск на Ставрополье остались без воды из-за аварии

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

Жители поселка Кумагорск Ставропольского края остались без воды из-за коммунальной аварии. Два порыва произошли на водоводе сталь Д-219 мм в районе перехода через реку Суркуль в Минераловодском муниципальном округе.

«Работы планируется выполнить до 20:00 часов сегодня. Заполнение системы до конца дня 16.06.26», – сообщает глава минераловодского округа Ставрополья Максим Гаранжа.

В настоящее время специалисты стараются устранить неполадки как можно скорее. Количество абонентов, оставшихся без водоснабжения, глава муниципалитета не уточил.