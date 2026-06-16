Вандалы повредили четыре декоративные панели на арках-звёздах в Буденновске

Фото: соцсети главы Буденновского округа

Вандалов ищут в Буденновске. Неизвестные повредили четыре декоративные панели на арках-звёздах в строящемся парке «Патриот». На камеры нарушители не попали – система видеонаблюдения должна была появиться только в следующем месяце.

«Повреждённые панели будут заменены подрядной организацией в рамках выполняемых работ. К сожалению, система видеонаблюдения на территории парка пока не установлена. Безусловно, многие жители хотели бы узнать, кто совершил этот бессмысленный и подлый поступок», – пишет в своих социальных сетях глава Буденновского округа Дмитрий Богданов.

Полиция уже начала проверку и ищет вандалов. Что им грозит за повреждение объекта, пока не уточняется. Глава муниципалитета добавил, что парк строят не просто как место для прогулок – его посвящают памяти земляков, которые защищали и защищают Родину.