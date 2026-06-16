Беспилотную опасность объявили на Ставрополье днем 16 июня

Беспилотную опасность объявили на Ставрополье Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье днем 16 июня объявили режим беспилотной опасности. Жителям и гостям региона рекомендуют укрыться в комнате с несущими стенами и в помещении без окон. На территории края возможно ограничение работы мобильного интернета и проблемы с цифровым эфиром телевидения.

«Уважаемые земляки! На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность. Следите за передаваемыми сообщениями. За помощью обращайтесь по единому телефону экстренных служб “112”», – пишет губернатор Владимир Владимиров.

До этого беспилотная опасность действовала на Ставрополье на протяжении всей ночи. Ее ввели в 23:55 15 июня и отменили только в 8:30 16 июня. БПЛА за это время над территорией края не сбивали.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru