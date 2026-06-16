В 2026 году на Ставрополье планируют переселить 844 человека из аварийных домов

В 2026 году на Ставрополье планируют переселить 844 человека из аварийных зданий Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Георгиевске Ставропольского края уже в этом году планируется переселить 844 человека из 14 аварийных зданий. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил взять на контроль строительство трех новых многоквартирных домов.

Стройка уже завершена на более чем 92%. Сейчас в домах проводится монтаж газового оборудования и ведутся отделочные работы.

«Квартиры должны быть полностью готовы к заселению с ремонтом «под ключ», с сантехникой и газовым оборудованием, чтобы люди сразу же могли въехать и жить», – комментирует Владимир Владимиров.

Строительство ведется в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Всего с 2019 года на Ставрополье было расселено более 2,3 тысячи человек, 180 из которых в текущем году.