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НовостиПроисшествия16 июня 2026 14:38

В Хасавюрте местный житель умер от удара током

Он выполнял работы на линии электропередач
Матрена ВАСИЛЕВСКАЯ
В Хасавюрте местный житель умер от удара током

В Хасавюрте местный житель умер от удара током

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Хасавюрте местный житель погиб от удара током. Трагедия произошла 16 июня 2026 года в Новолакском районе. Мужчина выполнял работы по обслуживанию линии электропередачи. По предварительным данным, от полученных повреждений он скончался на месте происшествия.

«В настоящее время следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе соблюдения требований охраны труда и техники безопасности при проведении работ, а также лиц, ответственных за их обеспечение», – сообщили в СУ СКР по Дагестану.

В следкоме возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда». Виновным грозит до четырех лет лишения свободы.

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