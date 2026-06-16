Прокурор Ставрополья взял на контроль обращения участников спецоперации

Руководитель региональной прокуратуры ответил на вопросы военных. Фото: пресс-службы прокуратуры СК

Прокурор Ставропольского края Юрий Немкин встретился в Кисловодске с участниками специальной военной операции. Как сообщили в пресс-службе прокуратура края, такие встречи носят систематический характер для того, чтобы в полной мере обеспечивать соблюдение прав и законных интересов военнослужащих, в том числе в рамках работы мобильной приемной прокуратуры края.

В этот раз прокурор края Юрий Немкин вместе с военным прокурором гарнизона Александром Олейником посетил участников СВО в санаторно-курортном учреждении города Кисловодска.

«Руководитель региональной прокуратуры ответил на вопросы военных, рассказал о действующих на Ставрополье мерах социальной поддержки семей бойцов, разъяснил правовые способы защиты нарушенных прав», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

По всем поступившим обращениям были организованы проверки, результаты которых прокурор края взял на личный контроль.

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