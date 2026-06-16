В Предгорье на Ставрополье благоустраивают территорию детского сада

Ещё около четырех миллионов рублей предусмотрено на приобретение современного оборудования и инвентаря для учреждения. Фото: администрации округа.

В селе Винсады Предгорного округа продолжается капитальный ремонт детского сада № 4. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Семья». как сообщает пресс-служба администрации округа, общий объём финансирования из консолидированного бюджета составляет 99,3 млн рублей. Ещё около четырех миллионов рублей предусмотрено на приобретение современного оборудования и инвентаря для учреждения.

В настоящее время подрядчик уже приступил к благоустройству прилегающей территории и созданию системы антитеррористической защищённости. На эти цели из местного бюджета дополнительно выделено 45 млн рублей.

«Эти средства направят на установку малых архитектурных форм и песочниц, укладку тротуарной плитки, асфальтирование, а также устройство периметрального ограждения», – говорится в сообщении мэрии округа.

По словам руководителя Предгорного округа Николая Бондаренко, проект позволит существенно улучшить условия пребывания детей и создать образовательное пространство, отвечающее современным требованиям безопасности и комфорта. В ходе капитального ремонта обновляется инженерная инфраструктура здания, приводятся в порядок групповые помещения, пищеблок и другие функциональные зоны.

«Работы планируется завершить к августу», – рассказал он.

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