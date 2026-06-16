В Ессентуках казаки по ночам дежурят на территории сгоревшего храма

Ночные дежурства ввели для охраны пострадавшей святыни. Фото: ВК/Ессентукское городское казачье общество.

Казаки Ессентукского городского казачьего общества организовали круглосуточное дежурство у Храма Святителя Николая Чудотворца. Меры безопасности были усилены после того, как 11 июня пожар уничтожил историческое здание церкви XIX века.

Несмотря на разрушения, духовная жизнь прихода продолжается в штатном режиме. Богослужения и проповеди не прекращаются: теперь они проходят во дворе храма и в крестильне, где могут разместиться верующие.

В казачьем обществе заверили, что настоятель отец Стафан и духовенство делают всё необходимое для сохранения таинств. Главная задача дежурных – охрана святыни. Казаки следят за безопасностью на объекте, не допускают посторонних до завершения следственных действий и защищают уцелевшее имущество от кражи или вандализма. Жителей города просят с пониманием отнестись к временным ограничениям и не посещать территорию храма в нерабочее время.

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