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НовостиОбщество16 июня 2026 16:31

В Ессентуках казаки по ночам дежурят на территории сгоревшего храма

Они не допускать посторонних до завершения следственных действий, а также защищают уцелевшее имущество от хищения или порчи
Татьяна ГУЩИНА
Ночные дежурства ввели для охраны пострадавшей святыни. Фото: ВК/Ессентукское городское казачье общество.

Ночные дежурства ввели для охраны пострадавшей святыни. Фото: ВК/Ессентукское городское казачье общество.

Казаки Ессентукского городского казачьего общества организовали круглосуточное дежурство у Храма Святителя Николая Чудотворца. Меры безопасности были усилены после того, как 11 июня пожар уничтожил историческое здание церкви XIX века.

Несмотря на разрушения, духовная жизнь прихода продолжается в штатном режиме. Богослужения и проповеди не прекращаются: теперь они проходят во дворе храма и в крестильне, где могут разместиться верующие.

В казачьем обществе заверили, что настоятель отец Стафан и духовенство делают всё необходимое для сохранения таинств. Главная задача дежурных – охрана святыни. Казаки следят за безопасностью на объекте, не допускают посторонних до завершения следственных действий и защищают уцелевшее имущество от кражи или вандализма. Жителей города просят с пониманием отнестись к временным ограничениям и не посещать территорию храма в нерабочее время.

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