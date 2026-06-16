В Пятигорске проходит Всероссийский антинаркотический форум

Форум направлен на повышение эффективности антинаркотической деятельности субъектов профилактики. Фото: МВД СК.

Полицейские и общественники Ставрополья приняли участие в открытии Всероссийского антинаркотического форума «Союз 26». как сообщается на сайте МВД региона, масштабное событие, объединившее более 200 участников из разных регионов России на базе Центра знаний «Машук» в городе Пятигорске , будет проходить до 18 июня.

Организаторами мероприятия выступили Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России, ГУ МВД России по Ставропольскому краю и правительство региона.

«Форум направлен на повышение эффективности антинаркотической деятельности субъектов профилактики, создание единой межведомственной площадки для выработки согласованных методов работы с молодежью, а также обмен практиками по сохранению психологического здоровья и предупреждению негативных явлений в молодежной среде», - говорится в сообщении.

Организаторы подготовили насыщенную программу, включающую различные информационно-образовательные модули и панельные дискуссии. В течение нескольких дней сотрудники органов внутренних дел, общественные деятели, представители родительского сообщества, медики, педагоги и психологи обсудят использование искусственного интеллекта и нейросетей при создании методических материалов, правила проведения антинаркотической пропаганды, а также противодействие пронаркотической рекламе в интернете.

Особый акцент в работе форума сделан на активном внедрении и применении межведомственного стандарта антинаркотической повестки. Ключевое внимание уделяется позитивной профилактике зависимого поведения среди несовершеннолетних и молодежи.

Завершится форум марафоном практикоориентированных форм профилактической работы, в рамках которого участники презентуют инновационные методы пропаганды здорового образа жизни, успешно прошедшие апробацию в своих регионах.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru