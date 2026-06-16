В Пятигорске проходит Всероссийский антинаркотический форум

Полицейские и общественники Ставрополья приняли участие в открытии Всероссийского антинаркотического форума «Союз 26». как сообщается на сайте МВД региона, масштабное событие, объединившее более 200 участников из разных регионов России на базе Центра знаний «Машук» в городе Пятигорске , будет проходить до 18 июня.
Организаторами мероприятия выступили Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России, ГУ МВД России по Ставропольскому краю и правительство региона.
«Форум направлен на повышение эффективности антинаркотической деятельности субъектов профилактики, создание единой межведомственной площадки для выработки согласованных методов работы с молодежью, а также обмен практиками по сохранению психологического здоровья и предупреждению негативных явлений в молодежной среде», - говорится в сообщении.
Организаторы подготовили насыщенную программу, включающую различные информационно-образовательные модули и панельные дискуссии. В течение нескольких дней сотрудники органов внутренних дел, общественные деятели, представители родительского сообщества, медики, педагоги и психологи обсудят использование искусственного интеллекта и нейросетей при создании методических материалов, правила проведения антинаркотической пропаганды, а также противодействие пронаркотической рекламе в интернете.
Особый акцент в работе форума сделан на активном внедрении и применении межведомственного стандарта антинаркотической повестки. Ключевое внимание уделяется позитивной профилактике зависимого поведения среди несовершеннолетних и молодежи.
Завершится форум марафоном практикоориентированных форм профилактической работы, в рамках которого участники презентуют инновационные методы пропаганды здорового образа жизни, успешно прошедшие апробацию в своих регионах.
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