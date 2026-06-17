В Чегемском ущелье Кабардино-Балкарии размыло дорогу к туристическим базам

Экстренные службы и МЧС оповещены и находятся в состоянии готовности. Фото: минтранс КБР

В Чегемском ущелье Кабардино-Балкарии из-за сильных дождей размыло дорогу, ведущую к туристическим базам республики. Повреждение дорожного полотна произошло на участке выше селения Булунгу.

В связи с этим вечером 16 июня было введено временное ограничение движения для всех видов транспорта на трассе Булунгу – Башиль. В региональном Минтрансе настоятельно рекомендуют воздержаться от поездок по этому маршруту до полного восстановления проезда.

Работы по ликвидации последствий размытия стартуют с утра 17 июня. Как отметили в ведомстве, ремонт будет вестись в светлое время суток. По предварительным оценкам, движение планируется восстановить уже в течение дня. Экстренные службы и МЧС региона оповещены о ситуации и находятся в состоянии готовности.

Напомним, ранее сообщалось, что в Карачаево-Черкесии турист сорвался со снежника и получил травму. Мужчина не регистрировался в МЧС.

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