На два миллиона рублей оштрафовали жителя КЧР за дачу взятки сотруднику ФСБ

Сотрудники органов безопасности при передаче взятки задержали фигуранта и изъяли деньги. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Карачаево-Черкесии суд вынес обвинительный приговор местному жителю, который был признан виновным в даче крупной взятки должностному лицу. По информации Следственного управления СКР по КЧР, в феврале 2026 года этот гражданин, зная о проведении проверки законности строительства объекта, возведенного его супругой в городе Усть-Джегуте, предложил сотруднику УФСБ России по КЧР взятку в размере 200 тысяч рублей. Взятка предназначалась для прекращения проверки.

Однако при передаче денег сотрудники органов безопасности задержали подозреваемого и изъяли купюры. В результате расследования фигуранту были предъявлены обвинения по пункту "б" части 4 статьи 291 УК РФ, который касается дачи взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий в крупном размере.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере двух миллионов рублей и конфискации имущества на сумму 200 тысяч рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что на Ставрополье задержали банду за кражу у банков 120 млн рублей. Правоохранительные органы возбудили 59 уголовных дел.

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