Беспилотную опасность отменили на Ставрополье

Об отбое режима беспилотной опасности глава региона сообщил в своих соцсетях. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Беспилотная опасность была объявлена на Ставрополье 16 июня в 23:44. Губернатор Владимир Владимиров в своих соцсетях предупредил жителей о необходимости следить за передаваемыми сообщениями и напомнил номер экстренных служб «112» .

Угроза действовала всю ночь. И только утром 17 июня, в 05:10, глава региона сообщил подписчикам: «На территории Ставропольского края отбой беспилотной опасности».

В целом ночь для российской ПВО выдалась напряжённой. Как сообщили в Минобороны России, в период с 20:00 16 июня до 7:00 17 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 157 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Они были сбиты над территориями 15 российских регионов и акваторией Чёрного моря. Ставрополья в списке нет.

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