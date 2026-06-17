В парке «Кисловодский» выступят звезды российского шоу-бизнеса

Кисловодск - не только здравница, но и культурная столица КМВ. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

21 июня летняя сцена национального парка в Кисловодске станет яркой точкой притяжения для всех поклонников музыки и искусства. Здесь пройдёт главное летнее музыкальное событие курорта - гала-концерт «Сказка о старинном парке».

«На одной сцене выступят звёзды российской эстрады и местные творческие коллективы», - рассказали в пресс-службе Кисловодского парка.

В этом году гостей ждёт насыщенная программа. На сцене выступят ведущие ансамбли Кавказских Минеральных Вод, популярные актёры, известные исполнители и другие деятели искусства, многие из которых приедут в Кисловодск со всей страны специально ради этого вечера.

Эколого-просветительский центр, расположенный в самом сердце национального парка, давно стал главной точкой притяжения для культурной и образовательной жизни Кисловодска. Каждое лето эта площадка превращается в центр притяжения: здесь звучат голоса творческих коллективов, проходят лекции об экологии, форумы и концерты знаменитых артистов из России и других стран.

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