Умер подполковник «Альфы» Долгополов, спасавший заложников в Буденновске

На 59-м году жизни скоропостижно скончался ветеран спецподразделения «Альфа» Евгений Долгополов. Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

Скоропостижно скончался подполковник Евгений Долгополов, ветеран спецподразделения «Альфа».

«На 59-м году жизни скоропостижно скончался ветеран Группы «А» КГБ-ФСБ подполковник Долгополов Евгений Евгеньевич», - сообщает пресс-служба Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

Евгений Долгополов служил в легендарной Группе «А» КГБ-ФСБ и был непосредственным участником трёх крупнейших антитеррористических операций в новейшей истории России.

В 1995 году он участвовал в нейтрализации боевиков в Буденновске, где террористы захватили больницу с тысячами заложников. Затем - в Первомайском в 1996 году. И, наконец, в 2002 году - в Москве, в театральном центре на Дубровке, где удерживали людей во время мюзикла «Норд-Ост».

Долгополов также внёс огромный вклад в уничтожение террористического и бандитского подполья на Северном Кавказе. За годы службы он не раз рисковал жизнью, выполняя самые сложные и опасные задачи.

Коллеги и товарищи вспоминают его как человека невероятной выдержки, профессионала высокого класса и преданного своему делу офицера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Командовал освобождением заложников в Буденновске: накануне годовщины теракта на Ставрополье скончался бывший командир Группы «А»

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru