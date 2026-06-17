В Ставрополе водитель сбила 9-летнюю велосипедистку

Водитель сбила девочку на переходе, после чего автомобиль врезался в дорожное ограждение. Фото: соцсети Госавтоинспекции Ставрополья

ДТП с участием ребёнка произошло в Ставрополе на улице Доваторцев. 47-летняя женщина за рулём Peugeot при повороте направо не пропустила 9-летнюю велосипедистку, которая пересекала дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

«Девочка двигалась на велосипеде, не спешившись и без сопровождения взрослых. Водитель допустила наезд, после чего автомобиль по инерции врезался в дорожное ограждение», - рассказали в Госавтоинспекции Ставрополя.

Ребенка с множественными ушибами доставили в городскую больницу. Состояние девочки уточняется.

Как сообщили в краевой Госавтоинспекции, водитель в момент совершения ТП была трезва. За последние два года её уже пять раз привлекали к ответственности за нарушения ПДД.

Сейчас полиция проводит проверку. Обстоятельства ДТП уточняются.

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