Более 17 тысяч медиков на Ставрополье получают спецвыплаты Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье более 17 тысяч медиков получают специальные выплаты. Такая мера поддержки действует для сотрудников первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных, и участковых больниц, сотрудников станций и отделений скорой помощи.

Медикам платят от 4,5 тысячи до 50 тысяч рублей. Сумму определяют по типу медицинской организации, должности и населения территории, где работает специалист.

«Медработникам не нужно подавать заявление, мера поддержки предоставляется проактивно. Каждый месяц медицинские учреждения региона формируют электронные реестры сотрудников, которым положена выплата, и отправляют их в Отделение СФР», – говорит управляющий Отделением СФР в Ставропольском крае Елена Долгова.

Соцфонд заявляет, что выплата не облагается НДФЛ и ее не учитывают при расчете среднего заработка. Также она не влияет на расчет пособия по временной нетрудоспособности.

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