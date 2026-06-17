Еще одна операция стала доступна по полису ОМС на Ставрополье Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье еще один вид операции стал доступен по полису ОМС. В перечень добавилась коронарная ангиопластика со стентированием. Хирургическое вмешательство направлено на восстановление проходимости пораженного атеросклерозом внутреннего просвета коронарной артерии.

«Медицинские организации Ставропольского края оснащены современным оборудованием и отремонтированы, в том числе системами для радиочастотной абляции, аппаратами компьютерной томографии, системами ультразвуковой визуализации и другими. Общая сумма, потраченная на приобретение и ремонт оборудования, составила более 240 млн рублей», – рассказали в ТФОМС Ставропольского края.

В 2026 году медики запланировали шесть тысяч операций. Для их проведения из бюджета выделят более 995,3 млн рублей. Медучреждениям выплатят свыше 206 млн рублей. А за первый квартал этого года уже провели 1165 ангиопластик со стентированием.