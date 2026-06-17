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НовостиОбщество17 июня 2026 7:26

Еще одна операция стала доступна по полису ОМС на Ставрополье

За первый квартал 2026 года уже выполнено 1165 хирургических вмешательств
Виктория КУЗНЕЦОВА
Еще одна операция стала доступна по полису ОМС на Ставрополье

Еще одна операция стала доступна по полису ОМС на Ставрополье

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье еще один вид операции стал доступен по полису ОМС. В перечень добавилась коронарная ангиопластика со стентированием. Хирургическое вмешательство направлено на восстановление проходимости пораженного атеросклерозом внутреннего просвета коронарной артерии.

«Медицинские организации Ставропольского края оснащены современным оборудованием и отремонтированы, в том числе системами для радиочастотной абляции, аппаратами компьютерной томографии, системами ультразвуковой визуализации и другими. Общая сумма, потраченная на приобретение и ремонт оборудования, составила более 240 млн рублей», – рассказали в ТФОМС Ставропольского края.

В 2026 году медики запланировали шесть тысяч операций. Для их проведения из бюджета выделят более 995,3 млн рублей. Медучреждениям выплатят свыше 206 млн рублей. А за первый квартал этого года уже провели 1165 ангиопластик со стентированием.