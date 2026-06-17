На Ставрополье мать погибшего бойца СВО через суд восстановила нарушенные права

На Ставрополье матери погибшего бойца СВО восстановили права через суд Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Арзгирском округе Ставрополья матери погибшего бойца СВО пришлось через суд восстанавливать свои права. Ставропольчанка обратилась в прокуратуру, когда ей отказали в выдаче удостоверения члена семьи ветерана боевых действий. Причиной назвали отсутствие документов, подтверждающих родственную связь.

«В связи с этим прокуратура обратилась с иском в суд с требованием об установлении соответствующего юридического факта. Требования надзорного ведомства удовлетворены, семья героя получила право на предоставление предусмотренной законом социальной поддержки», – сообщили в региональной прокуратуре.

Ранее прокурор Ставропольского края встретился с бойцами СВО в Кисловодске. Военные рассказали о своих проблемах и попросили помочь. Надзорники начали проверки поступивших обращений.

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