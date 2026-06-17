Еще один водоем попал в список разрешенных для купания на Ставрополье Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Обновленный список разрешенных для купания мест опубликовали на Ставрополье. 16 июня краевое управление Роспотребнадзора внесло в перечень 15 водоем – Ессентукское городское озеро. Качество воды на нем будут контролировать на протяжении всего купального сезона.

«На водных объектах в течение купального сезона осуществляется мониторинг качества воды поверхностных водоемов и питьевой воды, почвы на территории пляжей по санитарно-химическим, санитарно-микробиологическим и паразитологическим показателям», – заявили в Роспотребнадзоре Ставропольского края.

В ведомстве предостерегли от купания на необорудованных пляжах. Там не проверяют качество воды и дно водоемов, нет спасателей. Такой отдых может закончиться серьезным отравлением или трагедией.

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