Житель Новокузнецка заявил полиции о захвате заложников из-за протечки в трубах Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Новокузнецке 54-летний местный житель позвонил в МВД и заявил, что захватил заложников. Людей он якобы держал у себя в квартире, угрожая ружьем. За их жизни он требовал… чуть больше 70 тысяч рублей. Об этом сообщили коллеги из VSE42.ru.

По данным ГУ МВД России по Кузбассу, на место сразу же приехала полиция. В квартире никаких заложников не было. Да и оружия, впрочем, тоже. «Преступника» допросили и выяснили мотив хулиганского звонка.

Выяснилось, что жилье мужчины не так давно подтопило из-за протечки в трубах. Проблему никто не спешил решать, потому он решил вызвать полицию. Наделся, что на беду обратят внимание. Участковому такая попытка привлечь внимание не слишком понравилась. На новокузнечанина составили протокол за ложный вызов спецслужб. Ему грозит штраф до 1500 рублей.

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